Covid Campania, accordo Federfarma-Regione su vaccini in farmacia

In Campania la somministrazione dei vaccini anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA - QUANDO MI VACCINO?) in farmacia è prevista per i primi giorni di maggio, grazie anche all'accordo tra Federfarma, l'Associazione delle farmacie, e la Regione Campania. Il vaccino indicato dalla regione è quello fornito da Johnson&Johnson, il cui lancio in Europa però è stato rinviato. Sul vaccino è previsto un incontro nel pomeriggio tra i rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Iss e del Cts dopo la richiesta di sospensione in Usa. La decisione di sospendere il farmaco è stata presa a seguito della segnalazione di alcuni eventi legati alla coagulazione sanguigna. In Campania, secondo quanto riporta Repubblica, sono attese da venerdì 17.300 dosi del siero americano.

L'accordo con Federfarma

Nell'accordo tra Federfarma e Regione le farmacie si impegnano a organizzare "punti di vaccinazione territoriali" presso le stesse farmacie o altri locali idonei dove predisporre le attività necessarie alla somministrazione delle dosi attraverso farmacisti opportunamente formati. La farmacia sarà incaricata di illustrare al vaccinando le misure di sicurezza previste dalla normativa, conservando i moduli compilati dai cittadini. Gli stessi farmacisti, che sono stati abilitati alla somministrazione come predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità, potranno somministrare i vaccini.

Il ruolo delle farmacie

Le farmacie potranno anche fornire un supporto logistico-professionale per la distribuzione dei vaccini per conto delle Asl territoriali in Campania a medici di medicina generale e pediatri della Regione e ai punti vaccinali individuati dalle Asl. Le vaccinazioni potranno avvenire nelle farmacie, in un corner individuato, oppure, nei locali che non hanno ampi spazi, si potranno fare vaccini negli orari di chiusura o nei giorni di chiusura settimanale. Possibile anche organizzare le vaccinazioni su suolo pubblico in gazebo, camper, tende da campo o in un altro locale che non ospita altre attività.