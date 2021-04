Sorpreso nel Napoletano con hashish nascosta nel furgone, arrestato

Un uomo è stato arrestato nel Napoletano, tra Torre Annunziata e Boscoreale, dopo che nel suo furgone sono stati trovati circa 30 grammi di hashish, suddivisi in panetti. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo aveva nascosto la droga in alcuni contenitori agganciati tramite delle calamite nel sottoscocca del mezzo. Il nascondiglio non è sfuggito a Gero, pastore tedesco addestrato per la ricerca degli stupefacenti, in grado di rintracciare i panetti di hashish.

La perquisizione

Il cane antidroga ha ''puntato'' il furgone utilizzato per il trasporto di materiale per la pesca, permettendo ai carabinieri di trovare la droga. Nell'abitazione del 48enne i militari hanno anche sequestrato materiale per il taglio e il confezionamento della droga. L'uomo, posto ai domiciliari, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Con il supporto delle unità cinofile addestrate per la ricerca di armi ed esplosivi, i militari hanno trovatrro una busta contenente nove cartucce per armi calibro 12.