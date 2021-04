Benevento, due donne accoltellate in casa: una è grave

I carabinieri indagano sull'accaduto per stabilire se il ferimento delle due donne è avvenuto per una lite tra le due oppure a opera di qualche sconosciuto

Due donne, di origini cinesi, sono state ritrovate ferite gravemente nella loro abitazione nel centro storico di Benevento durante la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto per stabilire se il ferimento delle due donne è avvenuto per una lite tra le due oppure a opera di qualche sconosciuto. Una delle due donne, entrambe ricoverate all"ospedale S. Pio di Benevento, è in prognosi riservata.