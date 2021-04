Incendio in montagna nel Salernitano, pompieri salvano una donna

I caschi rossi, già attivati per sedare il rogo, hanno inviato l'elicottero Drago 61 con elisoccorritori a bordo e hanno recuperato l'escursionista, soccorsa poi da un'ambulanza

Una donna di 50 anni si è infortunata mentre tentava di allontanarsi velocemente da un incendio divampato tra le montagne di Tramonti, nel Salernitano, ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. I caschi rossi, già attivati per sedare il rogo, hanno inviato l'elicottero Drago 61 con elisoccorritori a bordo e hanno recuperato l'escursionista. La donna è stata trasportata fino al posto medico più vicino ed è stata, poi, soccorsa da un'ambulanza.

Le operazioni dei vigili del fuoco

Contestualmente sono proseguite le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'allarme era scattato intorno alle 12:35 per un incendio sviluppatosi a ridosso dell'area antropizzata nella località Paterno Sant'Arcangelo. Il comando provinciale ha inviato le squadre terresti del distaccamento di Maiori e un direttore delle operazioni di spegnimento aereo per coordinare l'intervento dall'alto. Poco dopo i vigili del fuoco hanno ricevuto anche la richiesta d'intervento per il ferimento della donna che si trovava insieme ad altri escursionisti su di un sentiero a monte dell'incendio. Al momento le operazioni di spegnimento vedono impegnati due Canadair e un elicottero della Regione.