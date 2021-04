Piromani in azione a Caserta, bruciati rifiuti

Il primo episodio si è verificato in via Settembrini dove è andata in fiamme un tendone, il secondo in via Giotto e il terzo a Piazza Vanvitelli

Piromani in azione questa notte a Caserta, dove sono stati appiccati tre diversi roghi in zone del centro, che hanno interessato soprattutto sacchetti di rifiuti posti fuori ad attività commerciali, è in un caso anche la tenda parasole di un locale.

Gli episodi

Il primo episodio si è verificato in via Settembrini dove è andata in fiamme un tendone, il secondo in via Giotto e il terzo a Piazza Vanvitelli. Sono intervenuti in due occasioni i carabinieri e in una la polizia di stato, ma si ipotizza che dietro gli episodi vi sia un'unica mano, probabilmente quella di ragazzi che volevano divertirsi, che si sono resi protagonisti di una bravata. Infatti, quasi sono certamente i roghi sono dolosi.