Bus di linea distrutto da un incendio a Piano di Sorrento

Un bus di linea è andato distrutto a seguito di un incendio questo pomeriggio a Piano di Sorrento, nel Napoletano. Ad accorgersi delle fiamme che si stavano sviluppando sarebbe stato l'autista, il quale ha allertato l'unico passeggero in quel momento a bordo. Una volta scesi, i due hanno chiamato i vigili del fuoco poco prima che il rogo interessasse tutto il pullman. Giunti sul posto, in località Colli di Fontanelle, i pompieri hanno spento le fiamme. Avviate le indagini per accertare le origini e le cause dell'incendio, che non ha provocato danni alle cose circostanti, pur essendo posto a poca distanza da alcune auto in sosta.