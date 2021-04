Rapina a Marano, il 26enne confessa: "Non volevo ucciderli”

L'interrogatorio

Rapina a Marano, 26enne indagato per omicidio volontario

Il giovane, assistito dall’avvocato Domenico Della Gatta, ha spiegato di aver detto falsità circa le fase successive alla rapina - aveva raccontato che i banditi gli avevano preso il Rolex e l'auto - "per paura di ritorsioni, per non deludere la mia fidanzata e la mia famiglia. Ho sbagliato, cercate di capirmi, sto male vi prego aiutatemi" ha implorato al magistrato. Il 26enne ha raccontato che dopo aver subito la rapina da parte di Chirollo e Romano, questi ultimi si erano allontanati. "Anch'io volevo tornarmene a casa, poi li ho incrociati alla rotonda di San Rocco, a meno di un chilometro di distanza dal punto della rapina, e a quel punto ho pensato di inseguirli, ma non per ucciderli, ma per la targa; in prossimità di una curva, lì ho tamponati e ho perso il controllo della mia Smart, che dopo qualche metro si è fermata. L'auto non funzionava più, così sono sceso, e non sono passato sopra i loro corpi come ho letto. Poco dopo ho incontrato un ragazzo in scooter che mi ha riaccompagnato sul luogo della rapina e poi a casa. Quindi, con mio fratello, mi sono recato dai carabinieri. Sono sconvolto. Se volete vi accompagno sul posto". Il pm, al termine dell'interrogatorio durato un'ora e mezza, ha chiesto al Gip di disporre il carcere, mentre l'avvocato Della Gatta ha fatto richiesta dei domiciliari, magari con braccialetto elettronico. Il Gip deciderà nelle prossime ore.