Elicottero costretto ad atterraggio d’emergenza in Irpinia

Attimi di paura oggi a Bisaccia, in Irpinia, dove un elicottero è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in contrada Setoleto dopo aver perso quota. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, il velivolo, che perdeva anche carburante, ha rischiato di schiantarsi al suolo per via di una turbolenza. Ad evitare la tragedia è stata l’abilità del pilota, un 37enne uruguaiano residente a Pacentro (L’Aquila), che è riuscito ad effettuare un atterraggio di emergenza. L'elicottero trasportava cestelli di cemento destinati alla costruzione di un parco eolico. Il pilota, unica persona a bordo, è rimasto indenne. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale per accertamenti.