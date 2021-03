Tentato omicidio a Volla: un arresto nel Napoletano

L'agguato, avvenuto nel 2018, maturò nell'ambito di contrasti per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio tra esponenti del clan Mascitelli e dell'emergente clan Ricciardi

E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna (Napoli) un uomo, F. C., ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di armi aggravati dalle modalità mafiose. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, e segue le indagini scaturite dall'agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto a Volla (Napoli) nel settembre 2018.

L'agguato

La vittima, Danilo Ciccarelli, 36 anni, è ritenuta esponente del clan camorristico "Mascitelli" di Pomigliano d'Arco e Castello di Cisterna mentre l'arrestato secondo gli investigatori è legato al clan Ricciardi, operante nel quartiere "219" di Pomigliano d'Arco. La vittima, alla guida della propria auto, venne affiancata da un altro veicolo con a bordo tre persone che esplosero sette colpi di pistola in direzione del 36enne, raggiunto al torace e agli arti superiori. Per gli investigatori l'episodio maturò a causa di contrasti per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio tra esponenti del clan Mascitelli e dell'emergente clan Ricciardi.