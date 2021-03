Napoli, telefoni rubati squillano durante il controllo: due arresti

L'episodio è avvenuto in via Brin dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 38enne e un 29enne, entrambi di Ercolano e già noti alle forze dell'ordine,

Due smartphone appena rubati hanno iniziato a squillare durante un controllo dei carabinieri tradendo così i rapinatori che sono stati arrestati. L'episodio è accaduto in via Brin a Napoli dove i militari del Nucleo Radiomobile, durante un controllo lungo la strada nei pressi del parcheggio Brin, hanno fermato un 38enne e un 29enne, entrambi di Ercolano (Napoli) e già noti alle forze dell'ordine.

L'arresto

Alla vista dei militari i due, che viaggiavano a bordo di scooter, si sono disfatti di due smartphone e di una pistola, poi rivelatasi giocattolo. Ma la scena non è sfuggita ai militari che hanno recuperato smartphone e bloccato i due. Nel corso del controllo, i due smartphone recuperati dai carabinieri hanno squillato. Dall'altro lato della cornetta vi erano i rispettivi proprietari ai quali, in via Giovanni Palladino e in via Amendola a Portici (Napoli), erano stati poco prima sottratti i telefoni cellulari con la minaccia di una pistola. Il 29enne e il 38enne sono stati riconosciuti dalle vittime e poi condotti al carcere di Poggioreale.