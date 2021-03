Napoli, “sciacquone” water durante consiglio comunale da remoto. VIDEO

È successo durante la seduta di martedì 23 marzo, in occasione dell’appello per votare una delibera. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Matteo Brambilla, commenta: “Dal consiglio comunale della terza città d’Italia è tutto”

Uno “sciacquone” in sottofondo proveniente dalla casa di uno dei consiglieri in linea durante la sessione consiliare di Napoli, svoltasi da remoto martedì 23 marzo. Il fatto, che ha suscitato un generale imbarazzo, è avvenuto in occasione dell’appello per votare una delibera. La notizia è riportata anche da la Repubblica.

Le reazioni

La consigliera della Sinistra, Chiara Guida, si è coperta il volto con le mani. Il presidente del consiglio Sandro Fucito ha dichiarato: “Spegniamo i microfoni cortesemente, siamo a sinfonia ampia”. Il capogruppo di Dema, Rosario Andreozzi, è invece scoppiato a ridere. Infine, il consigliere del Movimento 5 Stelle, Matteo Brambilla, ha pubblicato un post su Facebook al riguardo: “Ecco, e con questo dal consiglio comunale della terza città d’Italia è tutto”.