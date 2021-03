Investimenti su false Onlus, 5 arresti nel Napoletano

Gli indagati avrebbero creato delle associazioni "no profit" fittizie e raccolto circa 6 milioni di euro coinvolgendo oltre 2.200 risparmiatori

La guardia di finanza ha arrestato, nel Napoletano, cinque persone accusate di abusivismo finanziario, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Nei loro confronti la Procura di Napoli Nord ha disposto un sequestro di beni per circa un milione di euro. Gli indagati, dei quali non sono stati resi noti i nomi, né il luogo di residenza, avrebbero creato delle associazioni "no profit" fittizie e raccolto denaro - circa 6 milioni di euro - finalizzato ufficialmente a donazioni attraverso messaggi sui social media, coinvolgendo oltre 2.200 risparmiatori. Le richieste, diffuse tramite il passaparola, facevano leva sulla solidarietà dei donatori, presentando casi di persone bisognose di aiuto. La restituzione del denaro investito veniva promessa "a lungo termine".