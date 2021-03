Covid Campania, la regione resta in zona rossa

La Campania resta in zona rossa (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA). È stata infatti prorogata l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa nella Regione. Lo prevede un'ulteriore ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. Le ordinanze andranno in vigore da lunedì 22 marzo.