Napoli, pregiudicato ferito a colpi d'arma da fuoco: indagini in corso

L'uomo, agli arresti domiciliari, agli investigatori ha riferito di essere stato vittima di un agguato mentre era affacciato al balcone della sua abitazione in via San Michele, nel quartiere Ponticelli

Un uomo di 47 anni, Ciro Cotugno, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco e, rimasto ferito, è stato ricoverato a Villa Betania Napoli. Non è in pericolo di vita: l'uomo è stato colpito da una sola pallottola che gli ha trapassato la spalla destra solo lambendo il torace.

Il 47enne era agli arresti domiciliari e agli investigatori ha riferito di essere stato vittima di un agguato mentre era affacciato al balcone della sua abitazione in via San Michele, nel quartiere Ponticelli. A sparare, secondo la sua versione, sarebbe stato un uomo di cui non conosce l'identità. Il 47enne ha detto di non avere sospetti e di non aver subito minacce di recente. La sua versione dei fatti è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Poggioreale che indagano sulla vicenda.