Un grosso ordigno esplosivo è stato fatto esplodere la scorsa notte in via Luigi Crisconio, nel cuore del centro storico di Ponticelli, zona ad Est di Napoli. L'ordigno è stato posizionato nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti. La deflagrazione ha causato il danneggiamento di alcune auto in sosta. Non si segnalano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.