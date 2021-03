Napoli, danneggiamento pannello vittime camorra: 8 minori denunciati

Otto minorenni, di età inferiore ai 14 anni, sono stai denunciati per il danneggiamento, avvenuto lo scorso 5 marzo a Napoli, del pannello raffigurante le vittime innocenti di camorra ed esposto all'esterno della Fondazione Polis in ricordo del giornalista ucciso Giancarlo Siani. I minorenni, tutti residenti in zona, colpirono ripetutamente il pannello con un pallone. Si sono presentati alla Caserma Pastrengo accompagnati dalle rispettive mamme. Hanno riferito di non conoscere il significato del pannello danneggiato e si sono mostrati rammaricati e pronti a risarcire il danno causato.