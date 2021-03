Caserta, uccise uomo investendolo: omicida in carcere

A Caserta la polizia ha arrestato e condotto in carcere un uomo di 43 anni, C.A., condannato a 21 anni e nove mesi di reclusione per l'omicidio di Antonio Passero, avvenuto il 20 marzo 2012 a Cellole, nel Casertano.

Le indagini

Passero, 38 anni, è emerso dal processo, fu investito intenzionalmente da C.A a bordo della propria Alfa 156 di colore grigio. L'investimento avvenne su Corso Freda a Cellole, nei pressi del ristorante "Il Gabbiano". Furono alcuni passanti a notare il corpo di Passero riverso sul marciapiede con gravi ferite alla testa ed alle gambe; l'uomo morì poche ore dopo in ospedale. Inizialmente si pensò a in incidente stradale, poi le indagini accertarono, grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, che il 43enne aveva investito apposta Passero, per vendicarsi di una una lite per motivi banali avuta con il 38enne. Inoltre, l'auto fu anche ritrovata dopo il fatto presso l'abitazione di C.A., parzialmente smontata, con l'evidente scopo di nascondere i danni riportati a seguito dell'investimento.