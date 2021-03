Matteo Salvini contro i 99 Posse, oggi il processo a Napoli

È iniziato, nel primo pomeriggio nel Tribunale di Napoli, il processo a carico della band 99 Posse, i cui componenti sono imputati per diffamazione aggravata in relazione a un video contro Matteo Salvini condiviso sulla loro pagina Facebook e su Youtube. I fatti risalgono al 17 febbraio 2015: nelle immagini diffuse sui social si invitavano i cittadini a scendere in piazza per manifestare contro Salvini che "è come si dice a Napoli una lota e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città", dichiarava Marco Messina, membro della band. All'udienza, che si svolge davanti alla sesta sezione penale (presidente Antonio Palumbo), è presente anche il leader della Lega. Non ci sono invece i membri della band nata nel 1999 nell'ambiente dei Centri sociali.