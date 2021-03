Rider aggredito a Napoli: poco prima banda rubò uno scooter

Avevano già messo a segno una rapina, sempre ai danni del guidatore di uno scooter, cinque dei sei giovani che la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorsi, a Napoli, hanno picchiato e rapinato un rider che stava effettuando la sua ultima consegna. Per questo gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, diretta dal dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno notificato cinque misure cautelari nei confronti di tre minorenni e due maggiorenni, di 20 e 21 anni, tutti gravemente indiziati di rapina aggravata.

Le indagini

La baby gang, a quanto emerso dalle indagini coordinate dalle Procure dei Minorenni di Napoli e di Napoli Nord, qualche ora prima dell'aggressione aveva commesso una rapina in via Giovanni Pascoli, a Casoria. A bordo di motocicli, il gruppo avrebbe avvicinato un uomo su uno scooter e, dopo avergli tagliato la strada, lo avrebbe bloccato e percosso, minacciandolo con una pistola per impossessarsi del suo veicolo. I cinque, secondo gli investigatori, avrebbero poi utilizzato lo scooter sottratto a Casoria per commettere la rapina a Napoli.