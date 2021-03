Casandrino, spaccio di hashish e cocaina: sette arresti

Gli indagati, quando qualcuno non pagava la droga, mettevano in atto gravi minacce. Non solo, le indagini hanno anche accertato che sono stati responsabili di furto aggravato, 7.600 euro, in un'agenzia di scommesse

In provincia di Napoli ci sono stati sette arresti per spaccio di droga, furto ed estorsione. Condotte dai carabinieri tra settembre e dicembre 2019 grazie a telecamere nascoste e intercettazioni telefoniche oltre che pedinamenti, le indagini hanno consentito di scoprire una costante attività di spaccio, soprattutto hashish e cocaina, in due piazze di Casandrino.

La vicenda

Gli indagati, quando qualcuno non pagava la droga, mettevano in atto gravi minacce. Non solo, le indagini hanno anche accertato che sono stati responsabili di furto aggravato, 7.600 euro, in un'agenzia di scommesse. Dei sette, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, due sono i carcere, quattro ai domiciliari e uno ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.