Napoli, appalti e corruzione: rinvio a giudizio per imprenditore Romeo

L'imprenditore Alfredo Romeo è stato rinviato a giudizio dal Gup di Napoli nell'inchiesta che lo accusa di essere stato "promotore e organizzatore" di un sistema in grado di condizionare appalti in strutture pubbliche e non, oltre che di controllare la gestione di patrimoni immobiliari di pubbliche amministrazioni. Rinvio a giudizio anche per l'ex parlamentare Italo Bocchino, l'ex governatore Stefano Caldoro e l'attuale direttore generale dell'AslNa1 Centro Ciro Verdoliva. Romeo è stato rinviato a giudizio per i reati contestati, tra i quali quello associativo, corruzione, millantato credito, evasione fiscale, frode in pubbliche forniture mentre è stato prosciolto per alcuni capi minori.