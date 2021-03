Guasto alla condotta d'acqua di Cassano Irpino: 100 Comuni a secco

Il guasto si è verificato in mattinata e i lavori di ripristino sono già in corso, ma secondo i tecnici la fornitura d’acqua non sarà disponibile prima della tarda serata di oggi o per domani

Un guasto grave alla condotta di Cassano Irpino e l'erogazione idrica viene sospesa in 100 comuni collegati all'Alto Calore Servizio. Il guasto a una condotta adduttrice da 900 si è verificato in mattinata e i lavori di ripristino sono già in corso, ma secondo i tecnici il ripristino della fornitura non sarà possibile prima della tarda serata di oggi o per domani.

I Comuni colpiti dal guasto

I comuni interessati dal disservizio sono delle province di Avellino e Benevento. Rubinetti a secco dunque ad Ariano Irpino compreso carcere e ospedale, Lioni, Torella dei Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Torrioni, Chianche, Petruro Irpino, Santa Paolina, TorreLe Nocelle, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Pannarano, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, Montefusco, San Giorgio del Sannio, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, San Marco ai Monti, Montemerano, Castelvetere sul Calore, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Scampitella, Vallesaccarda, Vallata zona industriale, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri area industriale, Mirabella Eclano, Frigento, Avellino, Atripalda, Summonte, Ospedaletto, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina, Roccabascerana, Sant'Angelo all'Esca, Quadrelle, Mercogliano, Monteforte, Sirignano, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Cesinali, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Forino, Contrada, Montoro frazione Banzano, Chiusano San Domenico, San Mango sul Calore, Parolise, San Potito Ultra, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Candida, Manocalzati, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Lapio, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Altavilla Irpina, Venticano, Montefalcione, Montemiletto, Pietradefusi, Bonito, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Taurasi, Castelfranci, Luogosano, Sant'Angelo dei Lombardi compreso carcere e ospedale e stabilimento Ferrero, Rocca San Felice, Nusco, Campolattaro, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Casalduni compreso Stir, Fragneto Monforte, Pontelandolfo e Reino.