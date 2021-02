Giugliano, millantava appartenenza a clan per non pagare: arrestato

Millantava l'appartenenza a un clan criminale non meglio specificato per rifornirsi continuamente, senza pagare, di generi alimentari in un negozio di via Ripuaria, a Giugliano, nel Napoletano.

L'arresto

Per questo i carabinieri hanno arrestato C.G., un 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà scontare sei anni e otto mesi di reclusione per estorsione continuata in concorso aggravata dal metodo mafioso. I fatti contestati risalgono al 2017. Alle proteste dei proprietari, l'uomo aveva replicato minacciando di incendiare il negozio, poi tentando di rubare lo scooter a uno di loro. E ancora, aveva messo a soqquadro il negozio portando le vittime, in preda all'esasperazione, a denunciare quanto subito.