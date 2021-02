Guasto a una condotta a Napoli, carenza idrica a Ponticelli e Barra

A causa di un guasto su una condotta di grande diametro è stato interrotto il flusso di acqua causando carenza idrica delle utenze del quartiere di Ponticelli e di Barra, fino ad altezza Corso Sirena. Lo ha comunicato Abc, azienda idrica del Comune di Napoli.

In corso i lavori di ripristino

Sono in corso i lavori di riparazioni e si prevede il ripristino dell'erogazione idrica entro la serata di oggi. Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbiditá anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate. Basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua - suggeriscono da Abc - per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.