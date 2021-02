Droga nascosta nell'accappatoio inviato a un detenuto: sequestrata

Bloccato dagli agenti penitenziari del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) un tentativo di introdurre droga nell'istituto penitenziario. Un quantitativo di hashish è stato rinvenuto in un accappatoio fatto recapitare a un detenuto di 70 anni dai suoi parenti. Lo rende noto l'Osapp, in una nota del segretario regionale Vincenzo Palmieri.

"Ancora una volta, come già in altre circostanze, la Polizia Penitenziaria ha dimostrato alta professionalità e senso del dovere. Agli agenti va tutta la nostra gratitudine per la brillante operazione", commenta Palmieri.