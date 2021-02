Aggredisce e minaccia di morte la moglie: arrestato 51enne a Napoli

L'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia

Arrestato un 51enne a Napoli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, i carabinieri della caserma di Bagnoli. Le indagini dei militari, coordinate dalla quarta sezione "violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come l'uomo avesse ripetutamente aggredito fisicamente e minacciato di morte la moglie, convinto che la donna avesse delle relazioni extraconiugali. Il 51enne è stato portato presso la casa circondariale di Poggioreale.