Napoli, tentata estorsione a imprenditore: due arresti

Un 60enne e un 42enne, residenti nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, avevano tentato di estorcere 3mila euro al titolare di una ditta che stava installando un ascensore, ma quest'ultimo li ha denunciati ai carabinieri, che li hanno arrestati.

La vicenda

M.P., 60 anni, e F.E., 42, già denunciati in precedenza, si sono rivolti all'imprenditore che stava eseguendo i lavori nel condominio dove abita il 60enne, ingiungendogli di rimborsare con 3mila euro i disagi provocati, e minacciandolo, in caso contrario, di danneggiare le attrezzature del cantiere. La vittima del tentativo di estorsione ha avvertito i carabinieri della stazione di Bagnoli, che hanno organizzato un appostamento ed hanno sorpreso in flagranza i due estorsori mentre ricevevano i soldi e li hanno arrestati.