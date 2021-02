Napoli, tenta di corrompere finanzieri: arrestato imprenditore 48enne

Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha arrestato, nel quartiere La Maddalena, un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti.

La vicenda

Le Fiamme Gialle hanno prima riscontrato che all'interno del locale erano presenti scarpe con marchi contraffatti. Successivamente hanno perquisito i locali commerciali e scoperto anche il vero e proprio laboratorio del falso, utilizzato per la produzione illecita delle scarpe. Durante le operazioni di controllo il titolare del negozio, nel tentativo di corrompere i finanzieri, ha infilato 850 euro in contanti nella tasca della giacca di uno dei due esclamando: "Prendi questi soldi e non sequestrare niente, andate via e prendetevi un caffè". Le Fiamme Gialle partenopee hanno arrestato per istigazione alla corruzione l'imprenditore, denunciato anche per contraffazione e ricettazione, nonché al sequestro di oltre 140mila tra etichette e scarpe sprovviste di qualsiasi certificato di conformità.