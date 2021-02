Napoli, arrestato dalla polizia un rapinatore seriale

In manette un 44enne. A bordo di uno scooter si è fatto consegnare da un automobilista in piazza Cavour il denaro che aveva, 30 euro, e poi lo ha obbligato a seguirlo fino a uno sportello bancomat per prelevarne altro

Aveva messo a segno tre rapine, nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali e sottoposto alla misura dell'obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne. Alla quarta rapina, compiuta domenica scorsa, è stato però identificato ed arrestato dalla polizia. Si tratta di P.A. di 44 anni, che a bordo di uno scooter si è fatto consegnare da un automobilista in piazza Cavour il denaro che aveva, 30 euro, e poi lo ha obbligato a seguirlo fino a uno sportello bancomat per prelevarne altro.

L'arrivo della polizia

La scena è stata notata da una pattuglia della polizia municipale, che è intervenuta e ha ingaggiato una colluttazione con il rapinatore. L'uomo, però, è riuscito a fuggire. La vittima della rapina ha fornito alla polizia una descrizione del 44enne, che è stato così identificato e arrestato con l' accusa di aver compiuto tre rapine, oltre a quella di domenica scorsa.