Protesta lavoratori spettacolo, occupata una strada a Napoli

I lavoratori hanno occupato via Cristoforo Colombo, davanti al Molo Beverello, fermando tutto il traffico veicolare proveniente da via Acton. Hanno mostrato un grande striscione con la scritta "Il lavoro non è un favore"

"Così il teatro muore"

approfondimento

Covid, lavoratori spettacolo protestano in tutta Italia: "Ripartiamo"

"Sono entrata l'ultima volta in uno spazio pseudoteatrale un anno e un giorno fa. Era una lettura per un evento nel museo mineralogico di Napoli. Poi il teatro è sprofondato, ci siamo tenuti in vita con l'audiovisivo, ma siamo arrabbiati, il contatto è fondamentale", racconta Francesca Romana Bergamo, giovane attrice napoletana, all'ANSA. L'attrice ha partecipato stamattina all'iniziativa della Cgil a Napoli davanti al San Ferdinando, il teatro di Eduardo De Filippo, dove si sono raccolti in 150 stamattina per far sentire la loro voce. "Sono fermo da fine 2019 - racconta l'attore Damiano Rossi - ho fatto molti provini online su zoom oppure mandando un video provino, cosa a cui non ero abituato. Ora qualcuno prova a far ripartire le produzioni teatrali ma al momento non possiamo regalare più emozioni al pubblico e avere emozione da loro. Così il teatro muore".