Torre del Greco, picchia madre dopo una lite: arrestato

La donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. Alla polizia ha raccontato i comportamenti violenti da parte del figlio il quale, già in altre occasioni, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per motivi irrisori

A Torre del Greco, nel Napoletano, una donna da tempo era costretta a subire le violenze del figlio, pronto a fare ricorso alle maniere forti anche per futili motivi. Ieri sera, però, ha trovato la forza di denunciarlo, facendolo arrestare. La vittima ha raccontato i comportamenti violenti da parte del figlio il quale, già in altre occasioni, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per motivi irrisori. Il 38enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.