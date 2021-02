Benevento, esercizio abusivo professione sanitaria: denunciati

Esercitavano la professione sanitaria abusivamente in uno stabile di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benvento, e per questo a due fratelli la Procura ha sequestrato preventivamente l'immobile e denunciato i due. Il provvedimento è stato adottato al termine delle indagini dei carabinieri avviate in seguito alla segnalazione di due cittadini americani,uno dei quali malato oncologico.

La perquisizione

Durante la perquisizione presso l'abitazione e l'immobile adibito a studio dei due indagati sono stati sequestrati medicinali, oggetti, soluzioni, confezioni di materiale sanitario, una centrifuga da laboratorio, provette, aghi e altri materiali (taluni di essi con etichette provenienti dalla Germania), timbri, fatture ed esami diagnostici dei pazienti. Gli accertamenti sui farmaci in sequestro permettevano di chiarire che i medicinali di origine tedesca in sequestro erano cortisonici, antitrombotici e anestetici e che gli equivalenti sul territorio nazionale possono essere dispensati solo su prescrizione medica, essendo di fascia A, dispensati dal SSN e possono essere somministrati solo da personale medico o infermieristico. È stato invece accertato, al contrario, che gli indagati non erano in possesso delle abilitazioni per l'esercizio della professione sanitaria, necessarie per la somministrazione di alcuni farmaci rinvenuti nella diretta disponibilità degli stessi, essendo in possesso soltanto di un attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.