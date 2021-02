Si fingeva amico del parroco: denunciato truffatore nel Salernitano

Un 53enne già noto alle forze dell’ordine si presentava agli anziani spacciandosi per un amico del parroco di paese e si faceva consegnare denaro da devolvere alla parrocchia in cambio di un piccolo quadretto raffigurante immagini votive

Un 53enne residente nel Napoletano si presentava dinanzi alle abitazioni di persone anziane spacciandosi per un amico del parroco del paese ma in realtà era un truffatore seriale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (in provincia di Salerno) alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro.

Le indagini

Le indagini hanno preso il via lo scorso mese di dicembre dopo una serie di denunce da parte di anziani residenti in diversi centri del Vallo di Diano. La tecnica adottata era sempre la stessa: il truffatore convinceva la vittima di turno facendosi consegnare una somma di denaro da devolvere alla parrocchia locale in cambio di un piccolo quadretto raffigurante immagini votive. I militari, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, hanno sorpreso il truffatore in possesso di numerosi quadretti simili a quelli consegnati agli anziani vittime della truffa.