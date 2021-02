Napoli, prende a testate la compagna indossando il casco: arrestato

Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver colpito per due volte a testate, indossando un casco, la compagna. E' accusato di lesioni aggravate. E' accaduto ieri a Napoli, nel giorno di San Valentino.

L'intervento dei militari è scattato grazie alla segnalazione di un passante, che aveva notato i due litigare in via Posillipo ed era riuscito anche a prendere un pezzo della targa delle scooter su cui viaggiava la coppia. Dopo alcune ricerche, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono riusciti ad individuare il mezzo in via Coroglio. Al loro arrivo la coppia stava ancora discutendo e proprio davanti agli occhi dei militari il 43enne ha aggredito la donna colpendola al volto.