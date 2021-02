Aversa, incendio in un appartamento al primo piano: evacuato palazzo

Evacuato nella notte un palazzo ad Aversa, in provincia di Caserta, dopo un incendio scoppiato in un appartamento in via San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sono divampate nella cucina di un'abitazione al primo piano e hanno prodotto un intenso fumo nero che ha invaso anche le scale e gli alloggi adiacenti.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Caserta, distaccamento di Marcianise, che hanno evacuato gli appartamenti vicini e con l'aiuto di un'autoscala, proveniente dal Comando Provinciale, hanno domato il rogo e spento le fiamme.