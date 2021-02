Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I contagi censiti dall'inizio dell'epidemia sono 241.313, di questi 43.881 risiedono a Napoli. Nella provincia di Caserta si contano 41.170 casi, in quella di Salerno 35.542, Avellino 10.718 mentre in quella di Benevento sono 6.474

Risiede a Napoli città quasi uno su cinque (il 18%) dei campani colpiti finora dal Covid-19, questo quanto emerge dai dati dell'Unità di crisi. I contagi censiti dall'inizio dell'epidemia sono 241.313, di questi 43.881 risiedono a Napoli. I contagiati che vivono nella provincia partenopea sono 101.718, e sommando i residenti nel capoluogo, si raggiungono 145.599 casi, ossia il 60% del totale regionale. Nella provincia di Caserta si contano 41.170 casi, in quella di Salerno 35.542, Avellino 10.718 mentre in quella di Benevento sono 6.474. Sono 1.810 i casi in attesa di verifica.