Torre Annunziata, rapina in farmacia: ladro bloccato da vittime

Minacciando i dipendenti si erano fatti consegnare la somma di 1.500 euro. Ma al momento di andare via, uno dei due giovani malviventi è stato bloccato dai presenti, consentendo l'arrivo dei carabinieri, che hanno poi rintracciato il complice. È quanto avvenuto ieri sera a Torre Annunziata (Napoli), in una farmacia di via Vittorio Veneto.

L'arresto

A intervenire sono stati i carabinieri che hanno arrestato due ventenni, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Attraverso l'esame delle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti svolti attraverso le banche dati, i carabinieri sono riusciti a identificare e localizzare poco dopo anche l'altro complice. Dalla ricostruzione dei fatti si è capito come i due, dopo aver effettuato dei sopralluoghi all'esterno della farmacia e avere atteso che non vi fossero all'interno più clienti, siano entrati in azione con il volto travisato, avvicinandosi alla cassa e facendosi consegnare i soldi. Uno dei due era armato di un coltello da cucina, rinvenuto e sequestrato poi dalle forze dell'ordine durante le successive perquisizioni. È stata recuperata anche una parte della refurtiva.