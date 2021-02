Napoli, sequestrati 8mila giocattoli privi dei requisiti di sicurezza

Oltre 8mila giocattoli pericolosi sono stati sequestrati nel porto di Napoli, in due distinte operazioni, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane Napoli 1. Il sospetto è che i giocattoli, di origine e provenienza cinese, fossero privi dei requisiti di sicurezza prescritti dalle normative, in particolare per concentrazioni di ftalati oltre i limiti consentiti e così alcuni campioni rappresentativi sono stati prelevati nel corso delle operazioni e inviati al laboratorio chimico di Napoli per l'esecuzione di mirate analisi volte ad accertarne la sicurezza. Secondo le analisi condotte, sottolinea in una nota l'Agenzia delle Dogane, i giocattoli presentano concentrazioni elevatissime di ftalati, pari a oltre il 23%, migliaia di volte superiori ai limiti consentiti. I rappresentanti delle società importatrici sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria.