Frana sui binari, stop collegamenti ferroviari tra Benevento e Napoli

Lo smottamento è avvenuto questa mattina tra le stazioni Benevento Libertà e Tufara Valle, i passeggeri a bordo del treno diretto a Napoli, via Valle Caudina, hanno proseguito il loro viaggio a bordo di mezzi sostitutivi messi a disposizione dall'Eav

In seguito ad una frana sono stati interrotti tutti i collegamenti dei treni sulla linea Napoli - Benevento, via Valle Caudina. All'alba di oggi uno smottamento di terreno si è riversato sui binari tra le stazioni Benevento Libertà e Tufara Valle obbligando il convoglio diretto Napoli a fermarsi. I passeggeri hanno proseguito il loro viaggio a bordo di mezzi sostitutivi messi a disposizione dall'Eav, ente gestore della tratta ferroviaria regionale privata Benevento - Napoli via Valle Caudina.