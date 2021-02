Ischia, crollato uno stabilimento termale a Casamicciola

Un crollo di vaste dimensioni ha raso al suolo le Terme La Rita a Casamicciola, ad Ischia, senza provocare danni a persone. Lo stabilimento termale, di circa 300 metri quadrati su tre livelli, era rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del 2017 ed è crollato poco prima delle 2 di questa notte.

Lo stabilimento termale fondato nel 1800

Le Terme La Rita erano stato fondate agli inizi del 1800 e ricostruite nel 1920 dopo l'alluvione; sorgevano in una delle zone di Ischia più ricche di acque termali e formavano, insieme ad altri stabilimenti, un vero e proprio comprensorio termale. Dopo il sisma del 21 agosto 2017 la struttura era stata dichiarata inagibile e sino ad oggi non era stato possibile avviare i lavori di ristrutturazione; il crollo di questa notte è stato probabilmente causato dalle forti piogge di questi ultimi mesi. Sul luogo sono al lavoro da alcune ore i vigili del fuoco di Ischia ed i tecnici del comune di Casamicciola che stanno rimuovendo i detriti e mettendo in sicurezza la zona anche per consentire l'accesso alle case di alcune famiglie che abitano nel confinante comune di Lacco Ameno.