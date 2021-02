Covid, screening in ex zona rossa Irpinia: anticorpi in 99% dei casi

L'indagine ha coinvolto 750 persone, che a maggio scorso avevano contratto il Sars-Cov2 e che sono stati sottoposti a controlli periodici per la verifica della presenza nel tempo degli anticorpi contro il Coronavirus nel sangue

È stato il primo comune campano a essere dichiarato zona rossa quasi un anno fa per il numero di contagi e a distanza di nove mesi gli abitanti di Ariano Irpino che hanno contratto il virus si sono sottoposti agli esami per uno studio condotto dall'Asl di Avellino, dall'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno e dall'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli sulla memoria anticorpale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

L'esito degli esami

L'esito rivela che il 99% dei casi analizzati ha conservato una memoria anticoprale. L'indagine ha coinvolto 750 persone, che a maggio scorso avevano contratto il Sars-Cov2 e che sono stati sottoposti a controlli periodici per la verifica della presenza nel tempo degli anticorpi contro il Coronavirus nel sangue.