Maltempo, nel Casertano esonda il Volturno: a Capua scuole chiuse

Il fiume Volturno, il cui livello si è alzato per le piogge abbondanti di oltre sette metri, è esondato in molti punti destando preoccupazione a Capua (Caserta) e nei comuni limitrofi, tra cui Bellona e Pontelatone. Il sindaco di Capua Luca Branco ha emesso un'ordinanza urgente che dispone per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a "causa della piena del fiume Volturno". Lo stesso Branco ha deciso poi di chiudere alcune strade, mentre la Provincia di Caserta ha disposto la chiusura della strada provinciale 333 che collega Capua a Castel Volturno. (LE PREVISIONI)

In provincia di Salerno invece, a Polla, sei nuclei familiari sono sono stati evacuati per uno smottamento provocato dalle abbondanti precipitazioni che nelle ultime ore si sono abbattute sul territorio del Vallo di Diano. Il fronte dello smottamento, che si é verificato in località Castagneta, è giunto a poche decine di metri dalle abitazioni. Le famiglie sono sono state fatte evacuare in via precauzionale a seguito del sopralluogo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina