Napoli, due rapinatori in fuga contromano: presi

Scene da film d'azione oggi, in provincia di Napoli, con tanto di inseguimento della polizia a una vettura con a bordo due rapinatori, uno dei quali è stato preso dagli agenti al termine di un inseguimento a piedi scattato dopo un incidente provocato perché i banditi procedevano contromano.

La vicenda

Dopo avere messo a segno una rapina in un distributore di carburante a Grumo Nevano, i due malviventi sono fuggiti inseguiti da una volante. I rapinatori, secondo quanto si è appreso, hanno imboccato un'uscita dell'Asse Mediano controsenso, nel comune di Afragola (Napoli), e si sono scontrati con un suv. Il conducente del suv e un rapinatore, sono rimasti nell'abitacolo, feriti in maniera non grave. Il secondo rapinatore, invece, ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dai poliziotti anche grazie all'aiuto di un'altra volante.