Maltempo, frana sventra casa in provincia di Salerno: famiglia salva

Chi era in zona racconta "di aver sentito un boato simile a un terremoto". E i danni sono stati gli stessi, ma nessun ferito. Intorno alle 19:30 un fiume di terra a causa del maltempo si è staccato da un costone collinare e ha invaso alcune abitazioni di un palazzo di tre piani di via Livatino, nella frazione di Coperchia di Pellezzano (Salerno).

Le conseguenze della frana

La frana è scesa con violenza dalla montagna, sventrando il piano centrale e 'perforando' l'appartamento dalla parte posteriore. Soltanto danni strutturali, invece, per gli altri due livelli. Quando la frana si è staccata dal costone in casa c'era solo la famiglia che abita al terzo piano, rimasta illesa. In ogni caso si è resa necessaria l'evacuazione per i tre nuclei (11 persone) che abitano nel palazzo. Sono intervenuti i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Tratto in salvo anche un gattino rimasto all'interno dell'abitazione, i pompieri hanno effettuato i rilievi tecnici, in seguito ai quali hanno stabilito che non fosse necessario evacuare le altre 13 famiglie che risiedono nelle palazzine di fronte a quella distrutta dal fango. Qualcuno, in ogni caso, ha scelto di trascorrere altrove la notte.

Le dichiarazioni del sindaco

A coordinare la macchina comunale è stato il vicesindaco Michele Murino che è rimasto in stretto contatto con il sindaco Francesco Morra, costretto a restare a casa per via del Covid. "Purtroppo - ha detto il primo cittadino attraverso i social - a distanza di pochi giorni, si è verificata una nuova frana a Coperchia, di dimensioni più vaste rispetto alla precedente. Per fortuna non sono stati registrati danni a persone, ma solo alle abitazioni. Come Amministrazione ci eravamo già attivati per mettere in sicurezza quel tratto collinare che era a rischio idrogeologico, ma il maltempo, purtroppo, ha provocato danni prima di un nostro intervento. Continueremo a monitorare, insieme con i tecnici del competente ufficio comunale l'evolversi degli eventi e garantiremo assistenza a tutte le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza". Nella giornata di domenica, infatti, nella stessa zona si era verificato un altro smottamento che aveva invaso la strada provinciale 27, tuttora interdetta al traffico. Nel pomeriggio, invece, era caduta un'altra frana nella frazione di Cologna tra via Tenente Farina e via Nofilo. Considerata la situazione di emergenza e il perdurare dell'allerta meteo, il sindaco ha disposto per oggi la sospensione delle attività scolastiche del territorio "per ragioni di tutela pubblica al fine di consentire interventi di messa in sicurezza laddove necessario".