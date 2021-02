Si finge avvocato per rubare 5mila euro: arrestato nel Napoletano

Un 72enne, spacciandosi per il figlio, ha telefonato all’anziana madre di un agente della polizia per chiederle soldi destinati a coprire un assegno bancario scoperto. Il figlio ha però scoperto il tentativo di truffa

S.P., 72enne, che si è finto un avvocato per sottrarre 5mila euro a un’anziana madre di un agente di polizia di Stato, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Nola (in provincia di Napoli). L’uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata truffa aggravata, resistenza, minacce a pubblico ufficiale e lesioni.

La vicenda

Spacciandosi per il figlio, l’uomo ha telefonato ad un'anziana donna, madre di un agente della polizia di Stato, per chiederle 5mila euro destinati a coprire un assegno bancario "scoperto", aggiungendo che sarebbe passato un avvocato per ritirarlo e portarlo in banca. Poco dopo, però, a casa è tornato il figlio, quello vero, agente della Polizia di Stato, e il tentativo di truffa è stato scoperto. Il poliziotto, infatti, ha atteso con la madre che si presentasse il presunto legale il quale, giunto a casa della donna, quando ha capito che davanti a sé c'era un rappresentante delle forze dell'ordine, ha cercato di fuggire spingendo il figlio dell'anziana contro il muro.