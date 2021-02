Villaricca, tentata rapina in un ristorante: un arresto

Due rapinatori sono arrivati in sella a uno scooter con targa contraffatta e hanno fatto irruzione nel locale, ma i presenti hanno reagito e c'è stata una colluttazione. Uno dei due si è dato alla fuga, mentre l'altro ha cominciato a sparare colpi di pistola in aria prima di essere bloccato dal proprietario del ristorante

Un uomo di 42 anni, A.P., è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata e detenzione di arma clandestina mentre un'altra persona, complice nella tentata rapina ai danni di un noto ristorante della circonvallazione esterna di Villaricca (Napoli), risulta ricercata. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Sequestrata l'arma, una revolver calibro 38.

La tentata rapina

Secondo quanto ricostruito, i due rapinatori sono arrivati in sella a uno scooter con targa contraffatta e hanno fatto irruzione nel locale, ma i presenti hanno reagito e c'è stata una colluttazione. Uno dei due si è dato alla fuga, mentre l'altro ha cominciato a sparare colpi di pistola in aria prima di essere bloccato dal proprietario che poi lo ha consegnato ai carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, arrivati poco dopo.