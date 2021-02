Nascondeva crack e cocaina in casa: un arresto nel Napoletano

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dopo che nella sua abitazione in via Leopardi, nel rione 219, i militari della Compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato e sequestrato 163 dosi di crack e 110 di cocaina. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. In un' area condominiale dello stesso rione 219 sono stati sequestrati circa 8 grammi di hashish.