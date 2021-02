Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Una rissa tra giovani in pieno centro, con calci, pugni e urla di indignazione dai balconi: è quanto accaduto sabato sera in violazione del coprifuoco, in piazza Poli a Portici (Napoli).

Intanto, sono 1.179 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - Portici, rissa in pieno coprifuoco: video finisce sui social

Una rissa tra giovani in pieno centro, con calci, pugni e urla di indignazione dai balconi: è quanto accaduto sabato sera in violazione del coprifuoco, in piazza Poli a Portici (Napoli). La scena è stata ripresa da un residente con uno smartphone, e il video fatto circolare sui social, e infine inviato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che lo ha postato sulla sua pagina Facebook. Dalle immagini, ora al vaglio dei carabinieri, si vedono all'interno di un gruppo tre ragazzi inseguirsi e azzuffarsi per motivi che non si conoscono, fino a quando uno di loro colpito con calci e pugni cade sul selciato ai piedi di una fioriera. In sottofondo si odono urla di indignazione per quanto sta accadendo lanciate da uno dei residenti che sta assistendo alla scena. In ogni caso nessuno ha riportato ferite degne di nota. L'episodio sembra sia accaduto nella tarda serata di sabato 6 febbraio. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere comunali e recuperato il video per identificare i responsabili. "Abbiamo ricevuto il video della rissa l'altra sera e l'abbiamo girato alle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti. Quello che è inquietante è che su tutto il territorio di Napoli e provincia c'è una ondata di violenza, di micro e macro criminalità e vandalismo come non si vedeva da tempo", spiega il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, con il capogruppo del Sole che Ride a Portici Franco Santomartino.

7:17 - Il sindaco di Castellammare vara restrizioni

Una zona "semi-area arancione" quella che il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha istituito in città al termine del tavolo di verifica indetto nel pomeriggio insieme con i rappresentanti dell'Ascom Confcommercio, dei dirigenti scolastici e della polizia municipale, per fare il punto sull'emergenza Covid-19. Le decisioni assunte sono riassunte nell'ordinanza che - in sintesi - prevede la Villa Comunale chiusa tutti i giorni dopo le ore 18 per le prossime due settimane. E chiusura totale nei giorni di sabato e domenica, inoltre di lunedì 15 e martedì 16, ovvero i giorni che precedono il Carnevale. Proprio i bambini vestiti con le mascherine, accompagnati dai genitori, sono stati i protagonisti del passato fine settimana e le scene di euforia e di grande affollamento di strade e locali commerciali rischiano di ripetersi anche il prossimo fine settimana. L'ordinanza, tenendo conto anche dei continui contagi che si registrano nelle scuole di ogni ordine, prevede la didattica a distanza fino al 21 febbraio. "Pugno duro degli agenti di polizia municipale'' è quanto invoca il sindaco di Castellammare di Stabia per ottenere il rispetto delle norme di distanziamento e di osservanza dell'isolamento volontario da parte di chi è tenuto alla quarantena.