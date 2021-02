Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Parte sabato la campagna vaccinale per i cittadini di oltre 80 anni a Napoli. E' quanto apprende l'ANSA dopo la riunione per il punto sui vaccini che si è tenuta in Regione alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Intanto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, starebbe valutando la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, visto l'incremento dei contagi.

Sono 1.274 i contagi in regione su 13.691 tamponi processati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).



7:18 - Vaccini:Napoli; da sabato via a dosi per anziani over 80

Parte sabato la campagna vaccinale per i cittadini di oltre 80 anni a Napoli. E' quanto apprende l'ANSA dopo la riunione per il punto sui vaccini che si è tenuta in Regione alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'Asl Napoli 1 chiuderà nei prossimi tre giorni la vaccinazione dei sanitari, facendo i richiami a circa 6.000 appartenenti al settore anche grazie a un prestito di vassoi di vaccini da parte di altre province che hanno già chiuso i propri sanitari, che erano in numero inferiore. Entro venerdì, quindi, l'Asl Napoli 1 chiuderà la pratica per circa 25.000 sanitari. Da sabato verranno convocati, probabilmente per sms, gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri, nell'ordine in cui si sono prenotati sula piattaforma regionale e a cui verranno somministrate le circa 1600 dosi di vaccino Moderna a disposizione dell'Asl, saranno circa 1000 a Napoli e 600 sull'isola. Dalla prossima settimana si proseguirà con i vaccini che arriveranno, sia Moderna che Pfizer, mentre si mette in moto anche la somministrazione delle dosi di Astrazeneca che possono essere inoculate a persone dai 18 ai 55 anni. La Asl partenopea sta quindi definendo gli elenchi e con questo tipo di vaccino immunizzerà dal covid il personale scolastico al di sotto dei 55 anni. Per ora la vaccinazione alla popolazione a Napoli si svolgerà alla Mostra d'Oltremare, in seguito verranno aperti gli altri hub come Fagianeria a Capodimonte e Stazione Marittima.