Maltempo: frana un altro costone in provincia di Salerno

Un'altra frana si è verificata in provincia di Salerno. Dopo il grave smottamento avvenuto martedì ad Amalfi, e per il quale la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, nel tardo pomeriggio di ieri pioggia e fango si sono riversate nel comune di Pellezzano (Salerno), lungo la provinciale 27. Colpita specialmente via Vittorio Emanuele, nella frazione di Coperchia. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie e i vigili del fuoco.

La nota del Comune

Il Comune di Pellezzano in una nota ha precisato "che l'area era stata consegnata già nelle settimane addietro alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per i lavori di messa in sicurezza del costone" e che "dopo un primo intervento, i lavori hanno avuto un rallentamento che la ditta e i tecnici incaricati saranno chiamati a giustificare".